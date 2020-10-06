Тренер группы Евгения Плющенко Александр Волков рассказал о подготовке Станиславы Константиновой ко второму этапу Кубка России, который будет проходить с 10 по 13 октября в Москве.

По словам Волкова, настрой у фигуристки боевой, все идет хорошо, потихонечку. Он отметил, в Петербурге на контрольных прокатах Станислава откаталась нормально, стала первой, но это не полноценные соревнования. Он добавил, полноценных пока еще не было, они все и покажут.

«А тренировки – это все-таки больше для тренеров», – сказал Волков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Станислава Константинова рассказала, какие прыжки будет исполнять в своих программах в сезоне-2020/21. По ее словам, в короткой программе фигуристка исполняет каскад из тройного лутца и тройного тулупа, двойной аксель и тройной флип, а контент произвольной такой же, как в 2018 году.