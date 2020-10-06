Бразильский боец UFC в полусреднем весе Алекс Оливейра вызвал на поединок чеченского бойца с шведским паспортом Хамзата Чимаева, который накануне начал искать себе соперника.

По словам Оливейры, он примет бой, которого все избегают.

«Чимаев, я готов прямо сейчас сразиться с тобой в полусреднем весе. Я вижу, что ты подбираешь себе соперников, — я здесь. Я страсть как хочу подраться с Чимаевым. Если ты хочешь выбрать себе соперника, тогда я дерусь с тобой», – сказал Оливейра, слова которого приводит MMAJunkie.

Отметим, на счету 32-летнего бразильца 22 победы, 12 из которых одержаны нокаутом, а также восемь поражений. В последний раз он дрался 25 июля, когда победил единогласным решением судей Питера Соботта.