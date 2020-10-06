Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На вторник, 6 октября, еще 11 615 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 237 504.

У 227 265 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 252 россиянина. Всего 988 576 человек в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 188 человек скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 21 663 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 4 082 новых случая. Всего в столице зафиксированы 311 559 зараженных. В Московской области добавились 347 пациентов, всего — 75 317. В Санкт-Петербурге 411 новых случаев, всего — 45 176.