Ирландский боец UFC, бывший чемпион организации Конор Макгрегор обратился к подписчикам в Twitter, чтобы попросить соблюдать правила во время пандемии.

По словам Макгрегора, нужно много работать, чтобы взять это под контроль. Конор предложил использовать все имеющееся в распоряжении оружие.

«Ограничьте контакт. Держите дистанцию. Мойте руки. Носите маску. Последовательность очень важна! Последовательность не только вернет нас на прежний уровень, но и удержит нас там! Оставайтесь верными этому и побеждайте!» – написал Макгрегор.

По последним данным, в мире зафиксировано более 35 миллионов зараженных коронавирусом, более миллиона скончались.

На вторник, 6 октября, еще 11 615 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших россиян достигло 1 237 504.