Российская биатлонистка Евгения Павлова начала тренировки на снегу.

В своем Instagram спортсменка опубликовала фотографию из учебно-тренировочного центра «Семинский перевал», который расположен в Алтайском крае.

«Сегодня открыла сезон», – написала Павлова под снимком.

Ранее Евгения Павлова сообщила, почему считает, что она переболела коронавирусом. В прямом эфире «Матч ТВ» Павлова отметила, что 18 мая она проснулась утром от озноба, затем поехала со сбора домой и около двух недель не чувствовала запахов. Также у спортсменки было повышение температуры.

Напомним, Павлова стала третьей в спринте на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени. Екатерина Глазырина выиграла женскую спринтерскую гонку.