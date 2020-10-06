Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони перешел из петербургского «Зенита» в испанский «Эльче».

Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что аргентинец перейдет в «Эльче» на правах аренды, но в итоге был оформлен полноценный трансфер.

Отметим, СМИ также писали, что «Зенит» хочет продать Ригони в «Сочи», клубы уже якобы договорились о сделке. Петербуржцы приобретают бразильского полузащитника Вендела, что обозначает отзаявку Ригони из-за лимита на легионеров.

На данный момент «Эльче» занимает 16-е место в чемпионате Испании, набрав всего четыре очка в трех матчах.

Ригони перебрался в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». По ходу своей игры за «Зенит» аргентинец дважды уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию».