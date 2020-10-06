Американская модель Кэтрин Майорга, которая утверждает, что ее изнасиловал форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пройдет тест на умственные способности.

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, такая процедура необходима, чтобы определить, понимает ли женщина все условия выплаты 375 тысяч долларов за неразглашение. По словам Майорги, именно такую сумму заплатил Роналду за молчание модели. Отметим, 36-летняя Майорга пытается доказать, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях этого соглашения с бывшей звездой «Манчестер Юнайтед». Модель предстанет перед судом Лас-Вегаса, и в случае успеха форвард может быть вызван для дачи показаний на открытом судебном заседании.

В 2017-м издание Spiegel писало, что Криштиану Роналду в начале 2010 года заплатил 375 тысяч, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Сообщалось, что инцидент с участием футболиста случился 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, и Майорга уже тогда собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану ей заплатил.