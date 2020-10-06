Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка России, который будет проходит в Москве в период с 10 по 13 октября.

Специалист ответил на вопрос, сможет ли юниорка Камила Валиева побороться с Александрой Трусовой.

«Здесь вопрос в том, сколько четверных сделает Трусова. Если она сделает контент, который заявляла, бороться с Трусовой тяжело будет всем. Надо смотреть при прочих равных», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Он пояснил, что Валиева тоже должна исполнить четверной прыжок. Если и Трусова, и Валиева исполнят два четверных, то ставку можно делать на Валиеву из-за второй оценки, считает Жулин.

«Что касается Медведевой, то восстановиться за несколько недель очень тяжело. Также у неё и тренер поменялся», — сказал Жулин.