В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится матч между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом».

Встреча, которая пройдет в Петербурге в Ледовом дворце, начнется в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем матче петербургский СКА, который проводит последние несколько встреч молодежным составом из-за эпидемии коронавируса в команде, уступил казахстанскому «Барысу».

В данный момент команда Валерия Брагина, который временно руководит Лев Бердичевский, располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 19 очков. Подопечные Илья Воробьева занимают пятую строчку в таблице Востока с 16 баллами.

В полурезервном составе петербуржцы, помимо поражения от «Барыса», сумели дважды выиграть: у «Амура» и «Сибири». До этого армейцы два раза проиграли — той же «Сибири» и «Ак Барсу».