В Континентальной хоккейной лиге пройдут четыре матча регулярного чемпионата.

Первым делом на лед в Екатеринбурге выйдут местный «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо», которые начнут матч в 17:00 по московскому времени.

Параллельно с ними в Челябинске сыграют «Трактор» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Гости одержали лишь одну победу в нынешнем сезоне над «Локомотивом», когда ярославцам присудили техническое поражение. Хозяева одержали две победы подряд.

Далее в 19:00 по московскому времени в Петербурге сыграют СКА и магнитогорский «Металлург». Хозяева играют без большей части основного состава из-за эпидемии коронавируса в команде.

В это же время в Минске местное «Динамо» сыграет против «Сочи». Южане выиграли лишь три встречи в десяти играх нынешнего сезона, а минчане проиграли три матча из десяти.