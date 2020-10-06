Французский экс-биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о возможном завершении карьеры в 2018 году после своих третьих олимпийских игр.

В интервью порталу RMC Sport Фуркад отметил, что на тот момент он на протяжении восьми лет достигал ста процентов своих целей, будто во сне.

«У меня было много причин, чтобы завершить карьеру после Олимпийских игр в Пхёнчхане, но я считал, что в этом случае проявил бы трусость и слабость», — сказал биатлонист, добавив, что тогда он чувствовал, будто его приключение еще не закончилось и что ему предстоит еще многому научиться. В 2019 году, по признанию Фуркада, последовательность из побед разорвалась и тот год стал для биатлониста по-настоящему сложным.

Напомним, Мартен Фуркад завершил карьеру по окончании сезона-2019/20.