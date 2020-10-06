Немецкий футболист, бывший полузащитник «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Марио Гетце прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с голландским клубом ПСВ.

Как стало известно немецкому изданию Bild, Гётце уже имеет договоренность с клубом о контракте на два сезона. Для того, чтобы подписать соглашение, футболист прошел полное медобследование. В новую команду Гётце переходит в статусе свободного агента, поскольку срок его контракта с «Боруссией» истек по окончании сезона-2019/20. Около двух месяцев Марио Гётце пришлось искать новый клуб.

Напомним, Марио Гётце сейчас 28 лет, в своей карьере он стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии, а также несколько раз выигрывал чемпионат Германии и Кубок Германии, пока играл за «Боруссию» и «Баварию».