Болельщики петербургского «Зенита» выбрали полузащитника Александра Ерохина лучшим игроком матча 10-го тура чемпионата России по футболу против московского «Спартака».

Голосование за лучшего игрока матча прошло в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «Вконтакте». Ерохин набрал в опросе почти 39% голосов, за этого футболиста отдали свои голоса 5 113 человек.

Второе место в голосовании занял полузащитник Вильмар Барриос, набравший 1986 голосов или 15% от всех участников опроса. Третье место у форварда Артема Дзюбы — 1450 голосов или 10,95% от общей массы голосов.

Напомним, петербургский «Зенит» сыграл с «Спартаком» вничью в 10-м туре РПЛ. Игра прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Автором забитого мяча в составе «Зенита» стал Александр Ерохин.