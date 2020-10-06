Польский киберспортсмен Ярослав pashabiceps Яжомбковски возвращается в киберспортивный CS:GO. Игрок объявил о том, что в организации Liquid открывается новая молодёжная команда, которая будет состоять из польских игроков и играть под тэгом LiquidBiceps. Первый турнир, на котором коллектив примет участие станет национальная лига Polska Liga Esportowa.

На турнире принимает участие вся «золотая пятёрка» Virtus.pro. Виктор TaZ Войтас и Филип NEO Кубски сыграют за HONORIS, Януш Snax Погожельски — за Illuminar, а Павел byali Белиньски — за AVEZ.

PashaBiceps с конца 2018 года находился в инактиве, у игрока было несколько тестов в польские команды, однако в финальных ростерах его так и не увидели. С Team Liquid Ярослав работает с августа 2020 года. Именно тогда он присоединился к организации в роли стримера.

Национальная лига Polska Liga Esportowa стартует уже 14 октября среди восьми команд, которые разыграют между собой 100 млн злотых, что в переводе приблизительно $26 тыс.