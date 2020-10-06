Жизнь киберспортсменов идёт с тем же ритмом, что и у обычных спортсменов. На этой недели произошло много чего интересного. Пристёгивайте ваши ремни безопасности, сегодня мы узнаем чем живут профессиональные игроки в разных частях мира.

«1tap men» Адил ScreaM Бенрлитом, являющийся игроком команды Team Liquid по Valorant приодел фирменную толстовку организации.

Российски игрок Джами Jame Али из команды Virtus.pro гуляет по холодным осенним улочкам и не забывает пить горячий кофе.

СЕО Natus Vincere Евгений Золотарёв поздравил сообщество с всемирным днём животных и одел своего питомца в фирменную форму «Рождённых Побеждать».

Александр s1mple Костылев отметил своё 23-летие. К сожалению его коллектив Natus Vincere проиграл в гранд-финале ESL Pro League Season 12 со счётом 2:3. В комментариях подписчики написали, что ждут 32-летия легендарного игрока.

Киберспортсменка из CS:GO Анна Ant1ka Ананикова тоже не против выйти на свежий воздух и передохнуть от вечных тренировок.