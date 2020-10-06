Российский полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о том, что стало решающим фактором при подписании нового контракта с клубом спустя два месяца поисков команды в Европе.

В интервью пресс-службе клуба Кузяев отметил, что два месяца были непростыми в его жизни, поскольку он не понимал, где будет играть. В это время его поддерживали близкие и родные, что стало самым важным для футболиста.

«Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством «Зенита» я понял, насколько клуб во мне заинтересован», — сказал Кузяев, отметив, что это стало решающим фактором при выборе клуба.

Кузяев поблагодарил «Зенит» и тренерский штаб за поддержку, а также возможность вновь присоединиться к стану «сине-бело-голубых».

Напомним, два месяца после истечения контракта с «Зенитом» Кузяев искал клуб в Европе. После того, как он потерпел неудачу, футболист подписал новое соглашение с «Зенитом».