Игрок европейской команды mousesports по CS:GO Финн karrigan Андерсен провёл аналитику игры российского коллектива Natus Vincere. Датский киберспортмиен дал совет «Рождённым Побеждать» о том, что нужно быть более изобретательными в атаке.

Против их стиля очень неудобно играть, потому что они либо сразу вступают в контакт, либо делают всё медленно: остается 20 секунд, у тебя нет гранат, и тебе приходится принимать дуэли. Если же ты играешь пассивно, они находят хорошие способы занимать точки.

Финн karrigan Андерсен также отдельно похвалил новичка команды Илью Perfecto Залутского. Он считает, что Илья идеально вписался в игровую концепцию NAVI и играет с минимальным количеством игровых ошибок.

У меня нет проблем со стилем NAVI, обычно все дело в клатчах — это выигрывает им матчи. Кстати, такое ощущение, что люди недостаточно говорят о Perfecto: почему никто не упоминает, как отлично он вписался в стиль NAVI? Даже на ранних этапах карьеры Perfecto не припомню за ним ошибок. Он играет очень умно, играет на команду. Думаю, это ключевой компонент NAVI.

Mousesports заняла 4 место на ESL Pro League Season 12 для Европы и СНГ и заработали $30 тыс призовых. В полуфинале нижней сетки европейский состав в борьбе проиграл будущим чемпионам турнира.