Heroic, Astralis и Natus Vincere стали лучшими командами по версии HLTV

Lil стал основным игроком HellRaisers

Украинский игрок Илья Lil Ильюк стал основным игроком Dota 2 состава HellRaisers. Ранее киберспортсмен выступал в роли стендина.

ALWAYSWANNAFLY: Iceberg в форме является одним из лучших игроков

Unicorns of Love проиграла Top Esports на 2020 World Championship

Российская команда по League of Legends Unicorns of Love проиграла против китайской команды Top Esports в групповом этапе 2020 World Championship. Это поражение стало третьим подряд для коллектива и теперь «Единороги» занимают последнее место в группе.

NS: Не удивлюсь, если топовые клубы закроют составы по Dota 2

Dota 2 может остаться без киберспорта

The International каждый год бьёт новые рекорды по призовому фонду, ежедневно в Dota 2 проходят десятки крупных матчей среди лучших команд мира, сотни тысяч просмотров на трансляциях, однако дисциплина определённо идёт на спад.

Lil сменил ник на lil me alone

PashaBiceps стал капитаном LiquidBiceps по CS:GO

День рождения s1mple, девушки из CS:GO и животные в форме NAVI. Киберспортивный инстаграм

Жизнь киберспортсменов идёт с тем же ритмом, что и у обычных спортсменов. На этой недели произошло много чего интересного. Пристёгивайте ваши ремни безопасности, сегодня мы узнаем чем живут профессиональные игроки в разных частях мира.

Karrigan: Люди мало говорят о Perfecto

Игрок европейской команды mousesports по CS:GO Финн karrigan Андерсен провёл аналитику игры российского коллектива Natus Vincere. Датский киберспортмиен дал совет «Рождённым Побеждать» о том, что нужно быть более изобретательными в атаке.