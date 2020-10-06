Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Маркус Вендел выбрал в новом клубе игровой номер.

В официальном «Твиттере» клуба появилась информация о том, что Вендел будет выступать за петербургский клуб под 20-м номером.

Первые 10 болельщиков клуба, которые купят футболку игрока в официальном фаншопе, получат версию с автографом игрока.

Напомним, о трансфере Вендела из лиссабонского «Спортинга» стало известно сегодня, 6 октября. Этот трансфер обошелся клубу в сумму чуть более 20 миллионов евро.

По словам главы «Зенита» Александра Медведева и спортивного директора «сине-бело-голубых» Хавьера Рибалты, этот бразилец является отличным представителем амплуа box-to-box и не имеет конкретной привязки к позиции в полузащите.