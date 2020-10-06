Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил бой против ирландца Конора Макгрегора, который состоялся два года назад.

Спортсмены сошлись в титульном бою на турнире UFC 229, этот поединок стал первой защитой чемпионского пояса для россиянина.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб, выложив хайлайты поединка против Макгрегора.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора досрочно: ирландец сдался в четвертом раунде, а после боя произошла драка между командами Хабиба и Конора. Её результатом стала дисквалификация Конора Макгрегора на 6 месяцев, а Хабиб Нурмагомедов был отстранен на 9 месяцев.