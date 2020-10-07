В матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в трех сетах над представителем Италии Янником Синнером.

Счет по сетам — 7:6 (7:4), 6:4, 6:1. Встреча продолжалась два часа и 49 минут. За это время Надаль не провел ни одного эйса, совершил одну двойную и 33 невынужденные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. Его соперник подал навылет дважды, совершил три двойные и 44 невынужденные ошибки, а также реализовал два брейка из семи.

В полуфинале Рафаэль Надаль сыграет против аргентинца Диего Шварцмана, который в 1/4 финала в пяти сетах одолел австрийца Доминика Тима.

Отметим, в верхней части сетки Новак Джокович проведет четвертьфинальный матч против Пабло Карреньо-Бусты, а Андрей Рублев сыграет в этом же раунде со Стефаносом Циципасом.