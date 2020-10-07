Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2020.

Это голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз», 11-й номер), два хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» – защитник Шакир Мухамадуллин («Нью-Джерси Девилз», 20-й номер) и нападающий Родион Амиров («Торонто Мейпл Ливз», 15-й номер), а также нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов («Коламбус Блю Джекетс», 21-й номер).

Этот случай стал вторым за последние три года. На драфте 2018 года также были выбраны четыре представителя России – защитник Александр Алексеев («Вашингтон Кэпиталз», 31-й), форварды Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз», 2-й), Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс», 9-й) и Григорий Денисенко («Флорида Пантерз», 15-й).