Клубы английской премьер-лиги потратили на приобретение новых игроков свыше 1,3 миллиардов евро в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает BBC. Наиболее крупными сделками стали переход немецкого полузащитника Кая Хаверца из леверкузенского «Байера» в «Челси» (около 80 млн евро), португальского защитника Рубена Диаша из лиссабонской «Бенфики» в «Манчестер Сити» (около 68 млн евро) и немецкого форварда Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» «Челси» (около 53 млн евро).

Также в пятерку входят два трансфера, которые стоят по 50 миллионов евро — переход английского защитника Бена Чилуэлла из «Лестера» в «Челси» и ганского хавбека Томаса Партея из мадридского «Атлетико» в «Арсенал».

По сравнению с летний трансферным окном 2019 года, затраты на трансферы клубов АПЛ снизились на 173 млн евро.