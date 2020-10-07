Российский голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров поделился впечатлениями после итогов драфта НХЛ-2020, где он был был выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером и побил тем самым рекорд Андрея Василевского для российских голкиперов.

По словам Аскарова, его переполняют эмоции, вратарь испытывает счастье и радость, и до сих пор не может понять, что произошло.

«У каждого ребенка есть цели и мечты. Я один из таких. Когда я начал заниматься хоккеем, у меня была мечта попасть в НХЛ. И я рад, что сегодня произошел первый шаг к ее исполнению», — сказал Аскаров, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Хоккеист добавил, никакого волнения у него пока нет, зато есть желание и страсть приехать.

«Я очень рад стать частью «Нэшвилла». Я хочу быть не Третьяком, а Аскаровым», — заявил голкипер.

Напомним, четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2020.