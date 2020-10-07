Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, каковы сроки восстановления Александра Головина, Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

По словам Безуглова, Головина и Миранчука можно ждать после сбора (через неделю) уже на поле, в общих группах. Он отметил, у футболистов положительная динамика, и клубы не стали форсировать их восстановление. Врач добавил, что главный тренер сборной вышел с ними на связь и полностью поддержал, мы ожидаем их появление на поле в своих командах.

«У Баринова реабилитация гораздо более длительная. Все идет по плану, он сегодня приезжал на фотосъемку сборной, пообщался с ребятами. Все хорошо, думаю, после Нового года он должен поехать на первый сбор своей команды. Работает индивидуально, ждем весной Диму на поле», — сказал Безуглов, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Отметим, 8 октября сборная России проведет товарищеский матч против команды Швеции. Встреча пройдет на «Арене ЦСКА» и начнется в 19:15 по московскому времени.