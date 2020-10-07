Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте опубликовал заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов нового сезона.

В список «А» вошли 22 футболиста. Это четыре вратаря — Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский и Александр Васютин;

Шесть защитников: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Денис Терентьев;

Восемь полузащитников: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел и Юрий Жирков;

И четыре нападающих: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «В» вошли три российских игрока: Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ петербуржцы встретятся с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».