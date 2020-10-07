Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии» Марио Гетце перешел в голландский ПСВ.

Футболист заключил двухлетний контракт с клубом из Эйндховена. К голландцам он присоединился на правах свободного агента.

По словам Гетце, у него были приятные беседы с главным тренером ПСВ Рогером Шмидтом, и он всерьез задумался о переезде в Нидерланды.

«Этим летом у меня было много предложений, но я человек эмоциональный и сам принимаю решения. Я готов к совершенно иному вызову и нашел его здесь, в Эйндховене», – сказал Гетце, слова которого приводит официальный сайт ПСВ.

В прошлом сезоне Гетце выступал в составе «Боруссии», но принял участие лишь в 15 матчах Бундеслиги, из них только пять раз он выходил в стартовом составе.