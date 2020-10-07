Российский теннисист Андрей Рублев начал встречу с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в 1/4 финала открытого чемпионата Франции по теннису.

Игра проходит на корте Филиппа Шатрье центра «Ролан Гаррос».

По пути к четвертьфиналу Андрей Рублев обыграл американца Сэма Куэрри, испанца Алехандро Давидовича Фокину, Кевина Андерсона из ЮАР, а также Мартина Фучовича из Венгрии.

Грек Стефанос Циципас стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Хауме Муньяром, затем обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса, словенца Аляжа Бедене и болгарина Грегора Димитрова.

Чуть больше недели назад эти теннисисты встречались в финале турнира ATP в Гамбурге, победу одержал Андрей Рублев.

Соперником лучшего теннисиста из этой пары в полуфинале «Ролан Гаррос» станет победитель встречи Новака Джоковича и Пабло Карреньо-Бусты.