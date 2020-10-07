Капитан состава OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн рассказал свою позицию о противостоянии своего коллектива с самой богатой командой мира 2020 года по Dota 2 Team Secret. По словам Йохана, команды могли бы стать серьёзными соперниками друг с другом ещё несколько лет назад, однако Клемент Puppey Иванов и его команда показывали средние и нестабильные результаты на The International.

Я бы сказал, что противостояние между OG и Team Secret наклевывалось годами. Особенно интересно было следить за этим после The International 2018. Если бы Team Secret лучше выступала на The International, соперничество с OG началось бы гораздо раньше. Но так уж сложилось. Теперь уже мы пытаемся не слишком сильно проигрывать между TI.

Возможно, если бы хоть один из нас мог держать язык за зубами, получилось бы серьезное соперничество, но разборки в твиттере — это всегда весело. Я бы хотел, чтобы EG не были такими высокомерными. Мы могли бы делать кучу мемов, подкалывать друг друга, но они слишком серьезные. Зато с Secret все может сложиться, особенно если мы заберем пару карт в следующем матче до трех побед.