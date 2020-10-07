Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на новости о возможном неучастии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой во втором этапе Кубка мира в Москве.

В интервью Sport24 Горшков отметил, что у него нет дополнительной информации по поводу травмы спины у Евгении Медведевой, так что на данный момент она является участником этапа Кубка России.

«Фанатам не стоит беспокоиться? Я здесь, честно говоря, думаю не о фанатах, а о спортсменах», — отметил Горшков.

По словам специалиста, бывает много противоречивой информации и на данный момент его больше беспокоит тот факт, чтобы соревнования состоялись. «Пока должны проводить со зрителями. Но вы же понимаете нынешнюю ситуацию», — сказал Горшков, добавив, что в ФФККР надеются на то, что все состоится несмотря на ухудшение ситуации по коронавирусу.