Российская гимнастка, Александра Солдатова рассказала о том, какой цвет она предпочитает в одежде.

В своем «Инстаграме» Солдатова выложила несколько новых фотографий, где она полностью в бежевой одежде — в платье и замшевой куртке подобных оттенков.

«Недавно разбирала гардероб и поняла, что 50 процентов моей одежды именно такая!», — отметила гимнастка, добавив, что по ее постам в аккаунте наверняка можно было бы это заметить.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы в Киеве, который был перенесен с весны 2020 года на конец ноября.

По словам главного тренера сборной России, такая поездка станет для юных гимнасток очень опасным мероприятием в период пандемии коронавируса.