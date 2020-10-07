Американский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс, выступающий в полусреднем весе в UFC, объяснил свой отказ от поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Слова Эдвардса приводит портал MMA Fighting.

По словам американского бойца, Чимаев имеет только один бой в полусреднем весе, причем против легковеса.

«Трудно судить только по этому поединку. Когда он бросает мне вызов, я даже не обращаю на это внимания. Не придаю этому значения», — отметил Эдвардс, добавив, что сначала Чимаев должен побить кого-то из топ-25 рейтинга, прежде чем бросать вызов третьему номеру рейтинга.

«Можно скормить им что угодно, и они обязательно купятся на это. Ничего не попишешь», — сказал Эдвардс.

Напомним, ранее Хамзат Чимаев одержал три победы в UFC за 66 дней.