Компания Riot Games объявила о закрытии офиса в Сиднее и лиги Океании по League of Legends. Организация заявила, что этот регион не удалось развить с точки зрения коммерции и именно по этой причине Oceanic Pro League закрылась.

Несмотря на уход из региона разработчики League of Legends заявили, что продолжат работать с местными игроками. По правилам американской лиги в составе команды не может находиться более двух зарубежных игроков, однако Riot Games пояснили, что киберспортсмены из Океании не будут являться легионерами, если их пригласят к командам, находящихся в списке LCS.

Вдобавок, создатели League of Legends будут поддерживать игроков из Океании с помощью отборочных турниров на международные чемпионаты Mid-Season Invitational и Worlds.

Лига Океании просуществовала на протяжении пяти лет и за это время самой лучшей командой стала Legacy eSports, которая заняла на чемпионате мира 17-18 место.

2020 World Championship проходит с 25 сентября по 31 октября в Китае. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.