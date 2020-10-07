Стало известно, когда пройдет матч между петербургским «Зенитом» и «Сочи» в 11-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Информацию об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу «сине-бело-голубых». Игра на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт в субботу, 17 октября.

Начало встречи назначено на 14:00 по московскому времени.

Эта игра станет для клубов первой после перерыва на международные матчи.

Также стало известно, что игра «Зенита» и «Рубина» назначена на 24 октября на 16:00 по московскому времени, матч «Зенита» и «Химок» состоится 1 ноября в 14:00 по мск, игра «Зенита» и «Краснодара» — 8 ноября в 19:00 по московскому времени.

Напомним, на данный момент «Зенит» делит первое место в чемпионате России по футболу с московским «Спартаком».