В то время как питерские футбольные поля продолжают активно использоваться для разнообразных матчей и встреч, Москва объявляет о временном закрытии стадиона «Открытие Арена». РБК уже успели огорчить этой новостью многих зрителей и игроков. Причиной стало выявление нарушений требований по безопасности. Здоровье горожан и гостей стоит на первом месте. Стадион клуба «Спартак» приостанавливает свою работу, его генеральный футбольный директор Шамиль Газизов никак не комментирует неприятную ситуацию.

Изначально запрос на закрытие в суд подает Роспотребнадзор, ограничение будет действовать, в среднем, от 30 и до 90 календарных дней. В силу количества зафиксированных нарушений, стадиону грозит максимальный срок.

Еще с начала октября московский клуб подозревался в занижении числа зрителей во время десятого тура чемпионата с «Зенитом». РПЛ уже отправила официальный запрос на проверку всех данных. Шамиль Газизов отметил, что стадион, с вместимостью в 45 тысяч зрителей, посетило 17 150 человек. Несмотря на то, что заполнить трибуны официально можно на 50 процентов, если учитывать расстояние рассаживания в полтора метра, то допустимая цифра может упасть до 30 процентов от всего пространства. Конечно, присутствовать на матче теперь не так необходимо, когда есть онлайн трансляции игр. Вы можете найти множество удобных приложений, которые позволяют поболеть за команду с особым азартом. Подобрать необходимые сервисы вы можете согласно этому сайту. Топ компаний является актуальным на 2020 год.

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов уже высказался насчет ситуации. По его словам, конечно, можно закрыть стадион, но каково будет игрокам клуба. Искать новые площадки для тренировок достаточно сложно. Тем более, если придется ездить в другой город. Футболисты надеются, что будет найдено другое решение проблемы, которое станет комфортным как для Роспотребнадзора, так и для руководителей клуба.