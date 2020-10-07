Комментатор и ведущий студии Maincast по Dota 2 Михаил Olsior Зверев высказался о текущей форме 24-летнего украинского киберспортсмена Ильи lil me alone Ильюка, недавно присоединившегося к составу HellRaisers. Мнением он поделился в своём твиттере.

Ну, кстати, я не то, чтобы шибко эксперт в Доке 2, но @LilJke продолжает довольно круто бахать (т.е. даже не с ВПП) и этот состав HR смотрится реально неплохо.

6 октября Илья lil me alone Ильюк стал основным игроком Dota 2 состава HellRaisers. Ранее киберспортсмен выступал в роли стендина. В этот же день глава HR Алексей Magician Слабухин поддержал киберспортсмена и сказал, что команде игрок подошёл с первых тренировок.

Следить за успехами игрока и его команды можно на ESL One Germany 2020, который проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.