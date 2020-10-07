Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от работы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Слова Тарасовой цитирует портал Sport24. Известный тренер отметила, что будет работать на втором этапе Кубка России в качестве комментатора соревнований. По мнению Тарасовой, фаворитов Кубка России нет, делать выводы рано, поскольку еще не начался сезон.

«Медведева? Я не умею гадать, но мне хочется, чтобы они (Медведева и Тутберидзе) были довольны друг другом», – заключила Тарасова. Евгения Медведева заявлена в качестве одной из участниц этапа, однако она может его пропустить из-за проблем со спиной.

Второй этап Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 10 по 13 октября во дворце «Мегаспорт».