Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о вылете Андрея Рублева с открытого чемпионата Франции по теннису на стадии четвертьфинала.

Слова Тарпищева цитирует портал «Чемпионат». По мнению эксперта, Рублев просто не восстановился.

«Он еле-еле дотянул прошлый матч. Это, по сути, первый турнир «Большого шлема», где он играл так много пять сетов», — сказал Тарпищев, отметив, что россиянин везде ошибался понемногу, из этого сложилось поражение.

«Ругать его нельзя, эти две недели он провёл здорово, вошёл в десятку, по моим подсчётам», — отметил Тарпищев, добавив, что турнир во Франции можно занести в актив, поскольку два человека держатся в десятке, один — в двадцатке.

Напомним, Андрей Рублев в трех сетах проиграл греку Стефаносу Циципасу в 1/4 финала «Ролан Гаррос».