Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об идее о введении трансферов в фигурном катании.

В интервью ТАСС Жулин назвал идею с трансферами хорошей и интересной.

«Все упрется только в суммы. Если она будет 500 тысяч — миллион рублей, будет более разумно, воспитал пять сильных спортсменов, получил пять миллионов рублей», — сказал Жулин, добавив, что если в контрактах будет прописана сумма отступных в 10 миллионов рублей, то никто платить не будет и это нововведение сможет обезопасить тренеров, которые вкладывают силы, но работают без спонсорской поддержки.

«Чтобы не получалось как в игровых видах спорта, когда команды имеют миллионных игроков, но результат не показывают, а их команды не могут порой даже из группы [выйти] — мотивация такая», — заключил Жулин.