Российская фигуристка, призер чемпионата мира Елена Радионова оценила предложение о введении трансферной системы в российском фигурном катании.

Слова Радионовой цитирует агентство ТАСС. По мнению фигуристки, такой подход будет не совсем правильным, поскольку спорт подразумевает под собой достижение результата.

«Спортсмен не просто так уходит, он уходит, когда на это есть причины, когда его что-то не устраивает. Когда полный контакт с тренером, никто не собирается уходить», — сказала фигуристка, отметив, что у фигуриста и тренера всегда есть общая задача — показать хороший результат и взять как можно больше медалей.

Радионова добавила, что бывает так, что и тренеров что-то не устраивает, и те отказываются от работы со спортсменами. «Если введут эту систему, это может застопорить процесс, потому что многие побоятся переходить, а кто-то не захочет выполнять такие условия», — отметила фигуристка.