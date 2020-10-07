Петербургский СКА уступил магнитогорскому «Металлургу» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 1:4.

Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

Первый период обошёлся для команд без заброшенных шайб. Во втором периоде СКА открыл счет благодаря шайбе Йоонаса Кемппайнена. Затем «Металлургу» удалось отыграться: по шайбе забросили Юхо Ламмикко и Егор Яковлев.

В третьем периоде «Металлург» лишь увеличил разрыв в счете, на 51 минуте шайбу в ворота СКА забросил Егор Коробкин, а на последней минуте в пустые ворота забросил шайбу Сергей Плотников, экс-форвард СКА.

Напомним, в этом матче составом СКА руководили Роман Ротенберг и Лев Бердичевский, поскольку тренерский штаб команды пока находится на карантине по коронавирусу.