В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сегодня, 8 октября, состоятся сразу четыре встречи.

«Амур» в Хабаровске сыграет с череповецкой «Северсталью» на стадионе «Платинум-Арена», начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени. Хабаровчане набрали 8 очков за 14 матчей, «Северсталь» — 13 баллов за 11 игр.

«Салават Юлаев» на домашней арене сыграет с «Сибирью» в 17:00 по мск. Уфимская команда идет в четверке сильнейших команд Восточной конференции, а оппонент — лишь на 7-м месте.

Подольский «Витязь» сыграет дома против казанского «Ак Барса». Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

В это же время московский «Спартак» начнет встречу против ярославского «Локомотива». Команда Олега Знарка вновь потерпела два поражения подряд, а хоккеисты из Ярославля в прошлом туре разгромили на выезде «Витязь».