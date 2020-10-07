Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина отреагировала на предложение ввести в российском фигурном катании трансферную систему.

В интервью ТАСС Роднина отметила, что подобная идея уже давно витает в воздухе. «У нас спортсмен не может работать как крепостной. С другой стороны, должны быть какие-то правила перехода», — сказала экс-фигуристка, отметив, что должны учитываться средства, вложенные в подготовку спортсмена.

По словам Родниной, у России есть такое понятие, как двойной зачет. «В советское время эти зачетные очки и давали льготы и позиции организациям, которые готовили спортсмена, сейчас это уходит», — сказала Роднина.

Напомним, ранее о трансферной системе положительно высказывались Илья Авербух, Александр Жулин, Сергей Чопозов.