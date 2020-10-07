Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова отреагировала на критику в адрес Алины Загитовой после выхода первого выпуска нового сезона «Ледникового периода».

В интервью Sport24 Попова отметила, что всю жизнь Загитова занималась спортом и не совершенствовала себя как диктор и ведущая, лишь как спортсменка.

«Ей, как медийной личности, олимпийской чемпионке, успешной спортсменке предложили стать ведущей проекта. Она совершенно не обязана разговаривать на уровне с топовыми ведущими», — сказала Попова, отметив, что у соведущего Загитовой Алексея Ягудина больше опыта в этом русле.

«Алина только начала появляться на телевидении. До этого всю свою карьеру она молча каталась. Выйдите на камеру перед зрительным залом и расскажите что-нибудь», — отметила Попова. Мы посмотрим на всех этих критиков.