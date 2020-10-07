Российская фигуристка Бетина Попова высказалась по поводу возможного внедрения контрактной системы в российском фигурном катании.

В интервью порталу Sport24 Попова заявила, что многие высказывали мнение о нужности контрактов, поскольку без такой системы тренерским штабам тяжело контролировать ситуацию.

«Ну, да, скорее всего так. Но тогда контракты должны быть двусторонними. Не только спортсмен должен, но и тренер», — отметила фигуристка, добавив, что если тренер заключает контракт с фигуристом, соблюдая свод определенных правил в олимпийский цикл, то и фигурист заключает контракт с тренером, гарантирующий определенные условия и результат.

«Понятное дело, что могут быть форс-мажоры, но это все нужно юридически красиво прописать. Я в этом не сильна, но контракт не может быть односторонним», — заявила Попова, добавив, что по контрактам должно быть взаимовыгодное сотрудничество.