Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Теннисисты провели на корте Филиппа Шатрье чуть более трех часов и сыграли четыре сета. Счет по партиям 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

На счету Джоковича два эйса и пять двойных ошибок, Карреньо-Буста также дважды подал навылет, а также допустил три двойных ошибки.

Джокович реализовал 6 из 13 имевшихся брейк-пойнтов, его оппонент — всего 3 успешных из 13 брейков.

В полуфинале открытого чемпионата Франции Новаку Джоковичу предстоит сыграть с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который на стадии 1/4 оказался сильнее россиянина Андрея Рублева в трех сетах. В параллельном полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и Диего Шварцман.