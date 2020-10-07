Бельгийский теннисист Давид Гоффен, а также представитель ЮАР Кевин Андерсон не сыграют на турнире АТР в Санкт-Петербурге.

О том, что в турнире не примет участия Кевин Андерсон, в интервью ТАСС сообщил член директората турнира по общим вопросам, заслуженный тренер России Владимир Камельзон. «Андерсон точно не сыграет, он снялся несколько дней назад», — заявил Камельзон, добавив, что под вопросом участие Кея Нисикори и Грегора Димитрова.

Давид Гоффен в своем «Инстаграме» объявил, что сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем и вынужден сняться с соревнований. Теннисист сообщил, что чувствует себя хорошо, однако теперь он обязан быть на карантине.

Турнир ATP500 в Санкт-Петербурге — St.Petersburg Open — запланирован с 12 по 18 октября.