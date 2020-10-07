Главные новости дня за 7 октября из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Рублев проиграл Циципасу в трех сетах и вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису и вылетел с турнира. Матч на корте Филиппа Шатрье центра «Ролан Гаррос» продлился чуть менее двух часов и занял три сета. Счет по партиям — 7:5, 6:2, 6:3 в пользу Циципаса.

Медведева может не выступить на этапе Кубка России в Москве из-за проблем со спиной

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева может пропустить второй этап Кубка России в Москве из-за проблем со здоровьем. По данным агентства ТАСС, фигуристка испытывает проблемы со спиной и из-за этого может пропустить еще один этап Кубка России.

СКА дома уступил магнитогорскому «Металлургу» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА уступил магнитогорскому «Металлургу» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 1:4. Игра прошла на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Во втором периоде СКА открыл счет благодаря шайбе Йоонаса Кемппайнена. Затем «Металлургу» удалось отыграться: по шайбе забросили Юхо Ламмикко и Егор Яковлев. В третьем периоде «Металлург» лишь увеличил разрыв в счете благодаря шайбам Егора Коробкина и Сергея Плотникова.

Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Циципасом

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв испанца Пабло Карреньо-Бусту. Теннисисты провели на корте Филиппа Шатрье чуть более трех часов и сыграли четыре сета. Счет по партиям 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

«Спартак» оштрафован на 505 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» получил штраф от КДК РФС на 505 тысяч рублей по итогам матча против петербургского «Зенита» в 10-м туре Российской Премьер-лиге. Клуб получил штраф на суммы от 30 до 200 тысяч по следующим нарушениям: использование пиротехники, демонстрация несогласованных баннеров и отдельно баннера с ненормативной лексикой, скандирование оскорбительных выражений, нарушение сантиарного регламента, а также публичная демонстрация нацистской символики зрителями.

У двух футболистов сборной России сомнительные результаты тестов на коронавирус

Пресс-служба сборной России заявила о сомнительных результатах тестирования на коронавирус у двух футболистов команды. Как сообщается в заявлении сборной, по итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Гилерме получены сомнительные результаты тестов, и сейчас происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время.