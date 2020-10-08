Пресс-служба «Ростова» объяснила решение узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова выступать в «Дженоа» под 61-м номером.

«Я навсегда останусь болельщиком «Ростова», — такими словами Шомуродов попрощался с нашим клубом. А сейчас нападающий уже выбрал себе игровой номер в «Дженоа», не забыв и о нас. 61 — региональный цифровой код Ростовской области. Именно под этим номером Эльдор будет выступать в новом клубе», — гласит сообщение «Ростова».

Напомним, 4 октября форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов официально перебрался в «Дженоа». С 25-летним игроком заключено соглашение до 30 июня 2024 года. Игрок не смог дебютировать за «Дженоа» в эти выходные, поскольку в клубе была зафиксирована вспышка коронавируса.

Шомуродов был куплен «Ростовом» у «Бунедкора» в 2017 году. Футболист сборной Узбекистана сыграл за донской клуб 91 матч и забил восемнадцать голов.