Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин пока не пришел к договоренности с клубом по поводу нового контракта.

Об этом в своем Twitter сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. По информации источника, голкипер не принял последнее предложение «Старз» и готов выйти на рынок свободных агентов. Отмечается, возможность того, что стороны придут к компромиссу, все еще остается.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Далласа» Джим Нилл вышел на связь с представителем Худобина и сообщил, что клуб заинтересован в продлении контракта с 34-летним вратарем. Кроме того, клуб собирается сохранить и Бена Бишопа, который из-за травмы не принял участие в плей-офф НХЛ.

Напомним, «Даллас Старз» дошел до финала Кубка Стэнли, но потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2-4 в серии. Худобин провел в плей-офф 25 встреч и одержал 14 побед. Российский голкипер в среднем пропускал 2,69 шайб за матч при 91,7% отраженных бросков.